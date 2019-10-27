عضو بالسيادي يدعو لرفع الطوارئ

دعا عضو مجلس السيادة الفكي سليمان لرفع قانون الطوارئ بعد انتفاء اسباب الحاجة اليه، وقال ان عدم وجود اجهزة عدلية مستعدة للتعاطي مع تحقيق العدالة خلال المرحلة الماضية تطلب فرض قانون الطوارئ لتوقيف قيادات المؤتمر الوطني وايداعهم السجن.

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في وقت كشف فيه عن اتجاههم لممطالبة ببث محاكمات رموز النظام السابق على الهواء مباشرة.

ورهن الفكي خلال مخاطبته حفل تأبين الشهداء بمنطقة اربجي بمحلية الحصاحيصا مساء امس وفقاً للسوداني، استقرار السودان بتحقيق العدالة المرتبطة بملفات الشهداء والمفقودين والتعديات الكبرى التي حدثت خلال فترة الانقاذ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)