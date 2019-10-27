مقتل أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي قتل في غارة أمريكية سرية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترمب.

وقال مسؤول بارز في البنتاغون في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.

وأفادت المجلة الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت عملية خاصة استهدفت أحد أهدافها الأكثر أهمية، "أبو بكر البغدادي"، في مهمة وافق عليها الرئيس دونالد ترمب قبل حوالي أسبوع من حدوثها،

وقال المسؤول الذي أطلع على نتائج العملية لمجلة "نيوزويك" إن البغدادي قُتل في الغارة، وأبلغت وزارة الدفاع البيت الأبيض أنهم "يثقون بشدة" في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي، فيما يجري حاليا مزيد من التحقيقي لتأكيد ذلك.

وقال المسؤول الكبير في البنتاغون إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة.

Advertisements

وبحسب المجلة، نفذ أعضاء فريق من قيادة العمليات الخاصة المشتركة العملية يوم السبت على مستوى عال بعد تلقي معلومات استخباراتية عملية ، إذ كان الموقع الذي داهمته قوات العمليات الخاصة تحت المراقبة منذ فترة.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).