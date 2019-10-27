البيت الأبيض: ترامب سيدلي "ببيان مهم" اليوم الأحد

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي اليوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش). ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز" وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو". ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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