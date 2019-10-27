متحوّل جنسيًا وحافية القدمين يثيران الجدل في مهرجان قرطاج

اختارت الممثلة التونسية مريم بن شعبان طريقة طريفة للاحتجاج على ما اعتبرته ”سوء تنظيم وقلة اهتمام بالفنانين“ في افتتاح فعاليات ”أيام قرطاج السينمائية“ بالسير حافية القدمين من النزل الذي تقيم به إلى مدينة الثقافة التي احتضنت افتتاح المهرجان.

وتنقّلت مريم بن شعبان حافية القدمين من أحد النزل بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية إلى مدينة الثقافة وذلك في حركة احتجاجية على غياب سيارة تقلها لمسافة تتجاوز الكيلومترين حسب تعبيرها.

ودعت مريم بن شعبان في تصريح للصحفيين إلى احترام الفنانين التونسيين الذين يمثلون صورة تونس حسب تعبيرها، وأوضحت أنها شاهدت فيلم الافتتاح ”عرائس الخوف“ للنوري بوزيد حافية القدمين حتى تلفت النظر للمسؤولين إلى غياب الاهتمام بالثقافة في تونس، بحسب تعبيرها.

وأثار غياب سيارات خاصة لنقل الممثلين المشاركين في التظاهرة والمدعوين لحضور افتتاحها استياء عدد من الفنانين الذين آخذوا إدارة المهرجان، واعتبروا أنّ مثل هذه الأمور التنظيمية واللوجستية ما ينبغي أن تغيب عن إدارة مهرجان يجاوز عمره نصف قرن.

وفي السياق ذاته أثارت صورة رجل متحول جنسيا على السجاد الأحمر في افتتاح التظاهرة السينمائية جدلا واسعا في خلال حفل الافتتاح، بعد ان تم تداول صورته على أساس أنها لإحدى نجمات السينما، بعد أن يتبين أنها لرجل متحول جنسيا.

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وأكدت تقارير إخبارية أن الصورة تعود لأحد الممثلين المشاركين في دورة ايام قرطاج السينمائية لسنة 2017 وكان قد حصل حينها على الجائزة الثالثة في مسابقة الفيلم القصير عن فيلم ”في الظل“ الذي أخرجته الناشطة النسائية التونسية المعروفة بلقب ”أمينة فيمن“ نسبة إلى المنظمة العالمية للدفاع عن الحريات الفردية للمرأة.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حضور الرجل في افتتاح المهرجان، خاصة بعد تداول الصورة المثيرة التي ظهر عليها على نطاق واسع، واعتبروا أن من غير المقبول ان يصبح مهرجان كبير بحجم أيام قرطاج السينمائية قبلة لمثل هذا الصنف من الأشخاص، واصفين إياه بالمحتال.

وتُعدّ أيام قرطاج السينمائية أكبر تظاهرة سينمائية تعيشها تونس في شهر أكتوبر / تشرين الأول من كل سنة، وهي من أقدم التظاهرات السينمائية في إفريقيا، وتستقطب سنويا مئات الضيوف من نجوم السينما من تونس والخارج.

ويشدّ حفل الافتتاح الأنظار ويستقطب اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويمثّل استعراضا حقيقيا للفنانين وخصوصا الفنانات المشاركات في المهرجان، وهو من ثمة يمثل محط أنظار العالم، لذلك اختارت الفنانة التونسية مريم بن شعبان الاحتجاج بهذه الطريقة للتعبير عن استيائها مما اعتبرته إساءة لصورة تونس بعدم الاهتمام بفنانيها، وفق تعبيرها

