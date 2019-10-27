تصريح مثير لأمين عام مجلس الشورى في سلطنة عمان يثير جدلا واسعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت تصريحات أمين عام مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ علي بن ناصر المحروقي جدلاً بين المغردين العمانيين.

وقال “المحروقي” في لقاء مع إذاعة “هلا اف ام” إن “أعضاء مجلس الشورى محملين فوق طاقتهم حتى أنّ بعضهم يستلفوا”. مضيفاً أنّ بعضهم يجتهد ليحصل اراضٍ لأنه مواطن في النهاية.وقالت المغرّدة “الشيماء الرئيسية” في تعليقها على تصريحات الشيخ “المحروقي”: “أمين عام الشورى يخونه التعبير، العضو المُجتهد يتفانى للحصول على حقوق أضعف مواطن منحه الثقة، وحشى المجتهد عن الطمع. في بلد المؤسسات والقانون، النظام سيف قاطع، لايسمح للإقطاعيين بتجاوزه وإستغلال سلطتهم للتّحصل على أراضي غير قانونية #أراضي_بوشر. أتمنى أن يعم الصمت الإنتخابي الجميع”.أما المغرّد “يعقوب السيابي” فقال: ” لو كانوا [أعضاء الشورى] محملين فوق طاقتهم لما تنافسوا على عضويته!”.وقالت “نجلاء” في تغريدة: ” من تحمل أنه يكون عضو مجلس شورى يتحمل امانه شعب ما يبرر انه محمل فوق طاقته”.في حين كتب “المنسي” منتقداً: “الجميل في طرح سعادته تحصل ارض ع حسب اجتهادك وطبعا تحصلها في موقع ممتاز على حسب اجتهادك والاكيد بتحصل اشياء اخرى ع حسب اجتهادك”.

وكتب “سلطان المحروقي” : ” سعادتك تكرمت وذكرت يبقوا مواطنين وممكن يحصلوا …، ولكن هل لو لم يكونوا في منصبهم كأعضاء مجلس الشورى وكانوا مواطنين عاديين هل يستطيعون أن يتحصلوا على منافع مثل أراضي ومحطات وقود وعقود تشغيل معدات و…؟!؟ كيف يدخل بعض الأعضاء قبة المجلس معدما ويصبح ثريا؟!”.