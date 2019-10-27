الإتحاد الإفريقي يخصص مقرا في الخرطوم لعمليات مكافحة الهجرة

ونقلت الخارجية السودانية في بيان صحفي مساء السبت أن السفير أنس الطيب الجيلاني وقع نيابة عن حكومة السودان إتفاقية المقر لاستضافة مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الافريقي لتكون الخرطوم مقرا دائما للمركز.
ووقعت مديرة الشئون الاجتماعية مريم سيسي نيابة عن مفوضية الاتحاد الافريقي.
وطبقا للخارجية السودانية يعد المركز الأول من نوعه في القارة الافريقية و سيقدم خدماته لجميع دول القارة وقالت الخارجية إن الاتحاد الاوربي هو الداعم للمركز فنيا وماديا.
وأوضح بيان الخارجية أن إختيار السودان مقرا للمركز إعتراف بدوره وإسهاماته المقدرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية بمنطقة القرن الافريقي.
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