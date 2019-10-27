ذوبان أكبر نهر جليدى فى أيسلندا على مدار 30 عاما

كشفت بعض الصور الجوية التى تم التقاطها مؤخرا عن ذوبان أكبر نهر جليدي في أيسلندا على مدار 30 عامًا، حيث تخسر الدولة 15 ميلًا مربعًا من الجليد كل عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعكس الصور مدى فقدان الجليد من أكبر الأنهار الجليدية في أيسلندا خلال عقود ماضية، حيث قارن علماء من جامعة دندي وجهات النظر من استطلاعات الرأي الجوية لعام 1980 وصور الطائرات بدون طيار في العصر الحديث التي تظهر الحقيقة الصارخة لتغير المناخ.

واستخدم الفريق تقنية رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لمقارنة مجموعة الأنهار الجليدية في الجانب الجنوبي من فاتناجوكول، أحد أكبر أغطية الجليد في أوروبا.

وتم رسم صور فوتوغرافية لرسم الخرائط الجوية التي التقطتها هيئة المسح الوطني للأراضي في أيسلندا في الثمانينيات من القرن العشرين باستخدام برنامج تصوير فوتوغرافي لقياس التغيرات في المشهد الطبيعي.

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وقال الدكتور باكستر، من جامعة دندي الذي قاد المشروع بالتعاون مع جامعة أيسلندا ومكتب الأرصاد الجوية الأيسلندية، "من المهم أن نوضح كيف يؤثر تغير المناخ على المنطقة".

وانخفض الغطاء الجليدي في فاتناجوكول، الذي يغطي مساحة قدرها 2973 ميلًا مربعة (7،700 كيلومترًا مربعًا) ، بحوالي 66 قدمًا (20 مترًا) في المتوسط خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وانخفض ارتفاع الأنهار الجليدية في مقارنات الصور مقارنة بأكثر من 328 إلى 492 قدم (100 إلى 150 متر) في بعض المناطق.

