جواهر تستعد لطرح كليب جديد بعنوان "شمس الغربة" بمناسبة رأس السنة

تستعد المطربة جواهر لطرح أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "شمس الغربة" بمناسبة رأس السنة، حيث انتهت من تصويرها مؤخراً في الإسكندرية، والأغنية من كلمات مصطفى كامل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج محمد نيس.
وطرحت جواهر مؤخرا فيديو كليب "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدى صديق ومن إخراج محمد أنيس، وحقق نسب مشاهدة عالية.
وطرحت جواهر مؤخرا فيديو كليب "الساعة 6" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سيد الشاعر وألحان حمدى صديق ومن إخراج محمد أنيس، وحقق نسب مشاهدة عالية.
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