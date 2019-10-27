إتلاف 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثى بالساحل الغربى

أعلنت الفرق الهندسية للقوات اليمنية المشتركة، أمس السبت، إتلاف 3 آلاف لغم وعبوة متفجرة، نزعتها فى وقت سابق من ثلاث مناطق بالساحل الغربى.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصدر عسكرى قوله إن الفرق الهندسية التابعة للمقاومة المشتركة فى محور الساحل الغربي، تخلصت من 3 آلاف لغم كانت ميليشيا الحوثى قد زرعتها فى مناطق موزع والوازعية ويختل ، قبل تحرير هذه المناطق من قبضة الميليشيات الانقلابية ، موضحا أن من بين الكمية المتلفة 500 لغم فردى، و2500 لغم مضاد للآليات.

يذكر أن الفرق الهندسية للقوات المشتركة نزعت خلال الفترة الماضية آلاف الألغام والعبوات المتفجرة، خلفتها ميليشيا الحوثى فى مناطق سكنية وزراعية عدة بالساحل الغربي، وحولت هذه الميليشيات الساحل الغربى إلى واحد من أكبر حقول الألغام فى العالم، الأمر الذى يشكل كابوسا يؤرق الأهالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا فى صفوفهم معظمهم نساء وأطفال، كما أودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين ، فى مناطق جنوبى الحديدة، وغربى تعز، علاوة على مئات الإصابات بصفوف السكان، وتسببت بحالات إعاقة دائمة للعديد منهم.