عرض صحيفتى "ديلى تليجراف" و"صنداى تليجراف" للبيع

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أسرة باركلى المالكة لصحيفتى "ديلى تليجراف" و"صنداى تليجراف"، تعتزم عرض الصحيفتين للبيع، ضمن خطة لمراجعة استثماراتها البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فإن من بين المشترين المحتملين كل من مؤسسة "ديلى ميل وجنرال تراست" والكسندر ليبيديف؛ مالك "إيفنينج ستاندارد" و"الإندبندنت".

وتراجعت أرباح المجموعة إلى 900.000 جنيه إسترلينى العام الماضي ، فى خضم خطة تحول يقودها الرئيس التنفيذى نيك هيو، الذى كان يأمل فى تحويل الشركة إلى عمل تجارى يعتمد على الاشتراكات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع أن يتم تعيين مستشارين ماليين لتقييم حافظة شركات من بينها فندق ريتز ومتجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت "شوب دايركت".

وأضافت الوكالة أنه الأسرة تأمل فى أن تتم هذه المراجعة خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.