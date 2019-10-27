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العراق.. فصيل من منظمة بدر يفتح النار على محتجين بالحلة ويقتل 7

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قالت الشرطة ومصادر في الصحة إن سبعة محتجين على الأقل قتلوا وأصيب 38 في مدينة الحلة العراقية اليوم الأحد بعد أن فتح أعضاء من منظمة بدر المدعومة من إيران النار على المحتجين.

وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

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