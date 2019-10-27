العراق على صفيح ساخن.. ماذا يدور في ساحات بغداد؟

تصاعدت التظاهرات في العراق، خلال الساعات الأخيرة، ما جعل المشهد في البلاد مؤسفا.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين السبت إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد واستخدام أي وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات في بغداد.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإن القوات الأمنية العراقية أطلقت ، مساء السبت، ندائها الثاني للمتظاهرين في ساحة التحرير، وإخلاء مبنى كبير لمطعم تركي مهجور، وسط بغداد، مطالبة إياهم بالإنسحاب قبل أن تقوم باقتحام الساحة وتفريقهم.

وأعلنت القوات الأمنية، عبر مكبرات الصوت بالقرب من الجسر الجمهوري الرابط بين ساحة التحرير، والمنطقة الخضراء، وسط بغداد، نداءا بعبارة "انسحبوا" موجهة إلى المتظاهرين لإخلاء الساحة، ومبنى المطعم التركي المحاذي للجسر.

ورد المتظاهرون على نداء القوات الذي أذيع عبر سيارات بمبكرات الصوت في تمام الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي للعاصمة، بعبارة: أنتم انسحبوا إلى الخضراء، نحن لن ننسحب.

ويأتي هذا النداء بعد نحو ساعة ونصف من انتهاء مهلة النداء الأول الذي أذاعته السيارات نفسها، في الساعة التاسعة ونصف حسب التوقيت المحلي، والذي أمهلت فيه المتظاهرين الانسحاب من ساحة التحرير، وإخلاء مبنى المطعم التركي بغضون نصف ساعة، لكن دون استجابة من المتظاهرين المعتصمين منذ ليلة الخميس الماضي، 24 أكتوبر.

أفادت المراسلة، بإن سيارات أمنية سوداء اللون، وصلت على مقربة من ساحة التحرير، وذاعت عبر مكبرات الصوت نداءا إلى المتظاهرين بإخلاء الساحة خلال نصف ساعة، ثم انسحبت السيارات إثر الأعداد الهائلة المتزايدة للمتظاهرين الذين بدءوا بالتوافد من كل صوب.

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وعلمت مراسلتنا من مصدر أمني، بإن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت باتجاه المنطقة الخضراء خلف الجدار الفاصل بين المنطقة، وجسر الجهورية المؤدي إليها حيث تجري عمليات كر وفر للمتظاهرين الذين يحاولون العبر إلى الخضراء التي تتخذها الحكومة مقر لها.

ورافق التعزيزات العسكرية، سيارات حمل كبيرة جدا، حمل معها كتل كونكريت، وحواجز من المرجح استخدامها لتحصين المنطقة الخضراء بشكل أكبر، بالتزامن مع تزايد أعداد المتظاهرين بشكل هائل ومليوني.

وانطلقت أعداد كبيرة من المتظاهرين في الاحتجاجات التي حشدوا إليها، مساء الخميس الماضي 24 أكتوبر، في وسط العاصمة العراقية، بغداد، ومحافظات أخرى، وسط وجنوبي البلاد، ضد الفساد، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، والدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات تحت إشراف دولي أممي.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة ومصادر في وزارة الصحة العراقية مقتل سبعة محتجين وإصابة 38 في مدينة الحلة العراقية بعد أن فتح فصيل النار على متظاهرين.

وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق يوم السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.