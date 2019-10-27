مقتل 7 محتجين وإصابة 38 في مدينة الحلة العراقية

نقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة ومصادر في وزارة الصحة العراقية مقتل سبعة محتجين وإصابة 38 في مدينة الحلة العراقية بعد أن فتح فصيل النار على متظاهرين.

وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق يوم السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي أكملت عامها الأول، مشيرين إلى أنها لم تجعل المواطن يشعر بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي.