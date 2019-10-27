اليمن.. تفجير جديد يستهدف أنبوبا لنقل النفط الخام شرق شبوة

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة حسب وكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين فجروا أنبوب نقل النفط الخام في وادي تمورة شرق منطقة غرير بمديرية الروضة شرقي شبوة، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد ألسنتها في المنطقة.
وأضاف أن "الأنبوب ينقل النفط الخام من القطاع الرابع حقول عياذ بمديرية جردان شمال شبوة، إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة على بحر العرب".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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