وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء السبت، إنه كان في استقبال رئيس الأركان المشتركة المدير العام للشركة اللواء الدكتور الفاتح عوض الله ، وعدد من قيادات الشركة، استعرضوا أنشطة الشركة الحالية، والمشروعات الجاري تنفيذها، وخطتها المستقبلية.
وأشاد رئيس الأركان المشتركة السوداني بمستوي أداء الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين فيها والنظام الذي تقوم عليه، منوها بإسهاماتها في دعم القوات المسلحة.
وأشار إلى الأدوار المرتقبة للشركة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التحول الإقتصادي المنشود في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان المشتركة: المرحلة الحالية بالبلاد تتطلب تضافر كل الجهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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