رئيس الأركان المشتركة: المرحلة الحالية بالبلاد تتطلب تضافر كل الجهود

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتوظيف كافة القدرات والإمكانيات، وذلك خلال تفقده "زادنا" العالمية، بوصفه رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء السبت، إنه كان في استقبال رئيس الأركان المشتركة المدير العام للشركة اللواء الدكتور الفاتح عوض الله ، وعدد من قيادات الشركة، استعرضوا أنشطة الشركة الحالية، والمشروعات الجاري تنفيذها، وخطتها المستقبلية.

وأشاد رئيس الأركان المشتركة السوداني بمستوي أداء الإدارة التنفيذية للشركة، والعاملين فيها والنظام الذي تقوم عليه، منوها بإسهاماتها في دعم القوات المسلحة.

وأشار إلى الأدوار المرتقبة للشركة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التحول الإقتصادي المنشود في السودان.

