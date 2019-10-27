رئيسا أذربيجان ومجلس السيادة يؤكدان تطوير العلاقة بين البلدين

وقال مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح ، إن اللقاء بحث في القضايا التي تهم البلدين، ورئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز، والعلاقات الثنائية، ودعم التعاون بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار، ودعم السودان في قضاياه العادلة من أجل إزالة أسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون.
وأضاف أن اللقاء كان مثمرا وطيبا، وتبادل فيه الرئيسان وجهات النظر، والدعم المتبادل للبلدين في المحافل الاقليمية والدولية.
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