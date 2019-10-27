رئيسا أذربيجان ومجلس السيادة يؤكدان تطوير العلاقة بين البلدين

وجه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس أذربيجان الهام علييف، السلطات في البلدين بالعمل على توسيع العلاقات بينهما في مختلف المجالات، وذلك في لقاء جمعهما على هامش قمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، التي عقدت في باكو في أذربيجان.

وقال مجلس السيادة الانتقالي، في تصريح ، إن اللقاء بحث في القضايا التي تهم البلدين، ورئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز، والعلاقات الثنائية، ودعم التعاون بين البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثمار، ودعم السودان في قضاياه العادلة من أجل إزالة أسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون.

وأضاف أن اللقاء كان مثمرا وطيبا، وتبادل فيه الرئيسان وجهات النظر، والدعم المتبادل للبلدين في المحافل الاقليمية والدولية.

