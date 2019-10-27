SpaceX تختبر مركبة فضائية لنقل رواد ناسا للمحطة الدولية الأسبوع المقبل

تستعد شركة SpaceX لاختبار كبسولة Crew Dragon التى تعد المركبة الأولى المخصصة لنقل رواد فضاء ناسا إلى المحطة الدولية، حيث تخضع قريباً لأهم اختباراتها، بعد فشلها من قبل فى شهر أبريل باختبار الاجهاض الذى أدى إلى انفجارها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد تجري الشركة اختبارًا ثابتًا للحريق في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل فى يوم 2 نوفمبر خارج محطة Cape Canaveral التابعة لناسا في فلوريدا.

وينطوي الحريق الثابت على اختبار نظام الدفع الصاروخي القوي دون رفع المركبة عن الأرض، فهو اختبار مصمم لمحاكاة ظروف الانطلاق الحقيقي.

وكانت قد أثارت تأخيرات شركة SpaceX غضب وكالة ناسا فى الأونة الأخيرة، ولكن الأمور حاليا قد تمت سريعا فى خطوات جادة للانتهاء من المركبة المخصصة لنقل رواد ناسا.

أما عن الانفجار السابق للكبسولة فكان خلال اختبار فى أبريل، حيث يتم إطلاق المركبة على ارتفاعات عالية وتتمثل المهمة في إحباط الكبسولة أثناء السرعة العالية، ولكن لم يتم ذلك بنجاح وانفجرت الكبسولة بدلا من إتمام المهمة.

