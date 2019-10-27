ليفربول ضد توتنهام.. هل تفك عقدة السبيرز ؟

يحل فريق توتنهام، ضيفا على نظيره فريق ليفربول ، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتب البريميرليج هذا الموسم، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 22 نقطة، بعد فوزه أمس على أستون فيلا 3 – 0، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ويتطلع السبيرز، لتحقيق فوزا على الريدز، فى معقله "أنفيلد"، غائب منذ 8 سنوات، وبالتحديد منذ تحقيقه الفوز بنتيجة 2 – 0، فى 15 مايو 2011، سجلها الهولندى السابق فان دير فارت والكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالى من ضربة جزاء.

وخاض توتنهام 8 مباريات فى معقل الريدز، منذ أخر فوز حققه، خسر فى 5 مباريات وتعادل فى ثلاثة.