ليفربول ضد توتنهام.. هل تفك عقدة السبيرز ؟

ويتصدر ليفربول، جدول ترتب البريميرليج هذا الموسم، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى برصيد 22 نقطة، بعد فوزه أمس على أستون فيلا 3 – 0، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.
ويتطلع السبيرز، لتحقيق فوزا على الريدز، فى معقله "أنفيلد"، غائب منذ 8 سنوات، وبالتحديد منذ تحقيقه الفوز بنتيجة 2 – 0، فى 15 مايو 2011، سجلها الهولندى السابق فان دير فارت والكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالى من ضربة جزاء.
وخاض توتنهام 8 مباريات فى معقل الريدز، منذ أخر فوز حققه، خسر فى 5 مباريات وتعادل فى ثلاثة.
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