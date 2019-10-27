المعارضة القطرية: انتفاضة قريبة ضد تميم

وتوقع الموقع التابع للمعارضة القطرية، حدوث انتفاضة قريبة للغاية على تميم بن حمد، وأنه لن يستمر طويلاً على كرسى الحكم خاصةً مع تزايد المشاكل الداخلية فى قطر، موضحة أن المتابع الجيد لمواقع التواصل الاجتماعى فى قطر سواء تويتر أو فيس بوك وغيرها، سيجدها بدأت تتحدث بشكل علنى عن الأزمات المتواصلة فى قطر، وعن الاتهامات الموجهة إليهم بدعم الإرهاب وميليشياته المسلحة عبر توفير مليارات الدولار من أجل شراء السلاح وهى فى الأساس أموال الشعب القطرى.
ولفت موقع قطريليكس، إلى أن المتابع للحالة العامة فى قطر يجد ارتفاع حالة الوعى بين طبقات الشعب القطرى للمطالبة بالمحافظة على ثروات بلادهم وعدم منحها للميليشيات الإرهابية التابعة للديوان الأميرى فى الدوحة، مطالبين فى ذات السياق بضرورة إنهاء أىّ شكل من أشكال الدعم المقدمة إلى تركيا والنظام الإيرانى وميليشياتهم الموزعة فى مختلف الدول العربية وتتلقى تمويلاً ماليًّا ضخماً من الدوحة.
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