رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يصف روحاني بـ"المشعوذ"

هاجم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني ووصفه بـ"المشعوذ" واتهمه بتشويش الشعب، وسط جدل بشأن انضمام طهران لمجموعة العمل المالي الدولية.

وقال مجتبى ذو النور في لقاء مع وكالة "أنباء فارس"، إن الرئيس روحاني وحكومته التي تتخذ من المفتاح شعارا لها، قد "وضعت البلاد أمام حالة من الانغلاق"، وإن روحاني "يقف كالمشعوذ يحمل مفتاحا لكنه يخفي تحت منديل الشعوذة قفلا جعل البلد أمام انغلاق".

وأضاف ذو النور، أن على روحاني ونائبه إسحق جهانغيري، أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه ما وصفه بمحاولة تشويش أذهان العامة، بعد أن انتقد روحاني عدم التصويت في مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى المجموعة الدولية، فيما قال جعانغيري إن المرشد علي خامنئي كان قد أيد انضمام إيران.

وقال ذو النور الذي ينتمي إلى التيار المحافظ، إن روحاني أقسم على تطبيق القانون وفق الدستور وصلاحيات الأجهزة المعنية، مضيفا أنه ليس عليه التدخل في صلاحيات الأجهزة الأخرى كمجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.