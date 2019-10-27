محتجون يضرمون النار بـ5 مقار للحشد الشعبي في جنوب العراق

أضرم محتجون غاضبون النار، السبت، في 5 مقار لفصائل بـ“الحشد الشعبي“ في محافظة ميسان جنوبي العراق، حسبما مسؤول أمني محلي.

وقال المسؤول في قيادة شرطة ميسان، إن ”المتظاهرين أضرموا النيران في مقار لفصائل بدر، وكتائب الامام علي، والنجباء، ومعسكر القدس، وأنصار الله الأوفياء“.

والفصائل المذكورة ضمن الحشد الشعبي، وبعضها على صلة وثيقة مع إيران، وبوجه خاص فصيل بدر بزعامة هادي العامري.

وأوضح المسؤول ذاته أن ”المتظاهرين أضرموا النيران أيضا في مقار لحزب الفضيلة، ومقر كتلة السنيد، ومقر كيان الصالحون، ومكتب تحالف الفتح“.

والاحتجاجات في ميسان جزء من احتجاجات أوسع تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد منذ الجمعة، تخللتها أعمال العنف خلفت 63 قتيلا في صفوف المتظاهرين وإصابة نحو 2500 آخرين بينهم أفراد أمن.