واشنطن ترسل قوات لشرق سوريا وموسكو تتهمها باللصوصية

بدأت واشنطن إرسال تعزيزات إلى شرق سوريا الغني بالنفط حسبما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة فرانس برس السبت، في وقت دخلت قافلة عسكرية ترفع أعلاماً أميركيّة إلى سوريا من العراق المجاور.

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