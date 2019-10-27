المصابيح الزيتية تسجل مدينة هندية في غينيس للأرقام القياسية

سلم ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية الشهادة إلى يوغي أديتياناث، رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الشمالية، بعد أن شاهدوا إضاءة 409 آلاف مصباح زيتي على ضفاف نهر سارايو.
وقال أنوج جها، قاضي مقاطعة أيوديا، لوكالة أسوشيتد برس: "عمل بجد أكثر من 6000 متطوع، معظمهم من طلاب الجامعات، لضمان إشعال المصابيح في نمط منتظم للإطار الزمني المحدد".
في العام الماضي، سجلت أيوديا رقما قياسيا بإضاءة 300150 من المصابيح الزيتية.
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