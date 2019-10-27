ميزة بساعة أبل قادمة لهواتف أيفون المقبلة.. تعرف عليها

وكشف تقرير حديث من موقع إلكترونى كورى يسمى The Elec ، أن أبل تخطط لتوسيع استخدام شاشات LTPO إلى أجهزة الأيفون أيضًا.
ويضيف التقرير أنه إذا كانت أبل تخطط للانتقال إلى LTPO لأجهزة iPhone المستقبلية ، فسيتعين عليها اكتشاف طريقة لجعلها تعمل مع شاشات OLED، وفى هذه الأثناء ستنتقل أبل إلى تطبيق لوحات LTPO على نطاق أوسع على هواتف أيفون الخاصة بها،.
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