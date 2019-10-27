السيادة يدشن قافلة طبية سيرتها قوات الدفاع الشعبي لولاية كسلا

وثمن عضو المجلس خلال التدشين برفقة والي ولاية كسلا اللواء ركن محمود بابكر محمد همد وعدد من القيادات مبادرة قوات الدعم السريع وتقديمها للدعم المقدر تأكيد لوقفة الاجهزة العسكرية مع الولايات في كل ما تمر به من ظروف.
وقال إن الدعم اتى في ظروف والولاية في امس الحاجة الى الوقفة والمساعدة باعتبار أهمية الصحة. واضاف اننا سنعمل على استقطاب الدعم من جهات اخرى لهذا الغرض، مشيدا بالمبادرات التي ظلت تقدمها ولاية كسلا، الامر الذي يتطلب الوقوف معها.
من جانبه كشف المقدم ركن معتصم عبد العزيز قائد قوات الدعم السريع قطاع كسلا عن برنامج القافلة الذي سيتم بالتنسيق مع وزارة الصحة لتغطية كافة المحليات.
واوضح قائد متحرك القافلة الملازم اول النور عبد الرحمن أن برنامج القافلة سيبدأ اولا بالوقاية بالاضافة الى القيام بعمليات الرش الضبابي والرذاذي، مبينا أن القافلة تحتوي على عدد مقدر من الكوادر للقيام ببرامجها فضلا عن المعينات المتوفرة للعمل.
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