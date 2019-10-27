العراق يقرر وقف عمل قناتي العربية والحدث

ذكرت قناة ”الحدث“، الأحد، أن العراق قرر وقف عملها، وكذلك عمل قناة ”العربية“، تزامنًا مع تجدد احتجاجات مناوئة للحكومة راح ضحيتها عشرات القتلى خلال اشتباكات على مدى يومين بين قوات الأمن وجماعات مسلحة.

وقالت قناة ”الحدث“ على موقعها الإلكتروني:“قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد“.

وقُتل ما يزيد على 60 شخصًا، يومي الجمعة والسبت.