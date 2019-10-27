أتلتيكو مدريد يتجاوز بلباو.. وهكذا أصبح ترتيبه

زاحم أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أتليتك بلباو 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضًا فوز ليغانيس على ريال مايوركا 1-0 وبلد الوليد على ضيفه إيبار 2-0.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ساؤول نيجويز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، في حين توقف رصيد أتليتك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

وبإمكان غرناطة أن ينتزع صدارة الدوري الإسباني الأحد في حال فوزه على ريال بيتيس بأي نتيجة، في ظل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان يفترض إقامته اليوم بسبب الظروف السياسية في إقليم كتالونيا.

وفي مباراة أخرى استعاد بلد الوليد طعم الانتصارات في الدوري الإسباني من جديد، بعد أن فاز على ضيفه إيبار بهدفين دون رد على ملعب (خوسيه ثوريا) السبت.

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يدين بلد الوليد بالفضل في هذا الفوز للثنائي سيرجي غوارديولا والمدافع الغاني محمد ساليسو اللذين تكفلا بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين 10 و39 على الترتيب.

وكان بلد الوليد قد ابتعد عن الفوز في آخر جولتين بتعادلين متتاليين أمام أتلتيكو مدريد (0-0)، ثم أثلتيك بلباو (1-1).

ورفع الفوز رصيد بلد الوليد إلى 14 نقطة يقفز بها إلى المركز الثامن بشكل مؤقت.

من جانبه، سقط إيبار في فخ الخسارة الثانية تواليًا، والخامسة هذا الموسم، علمًا أنه فشل في تحقيق أي فوز للجولة الثالثة على التوالي.

وتجمد رصيد الفريق الباسكي عند 9 نقاط في المركز الـ16 مؤقتًا وأصبح مهددًا بدخول منطقة الخطر التي لا يفصله عنها حاليًا سوى فارق الأهداف مؤقتًا مع ريال بيتيس، صاحب المركز الثامن عشر، الذي سيحل الأحد ضيفًا على غرناطة.