الأمن العراقي يقتحم عددًا من المكاتب الإعلامية في بغداد

أقدمت قوات الأمن العراقي، مساء السبت، على اقتحام وإغلاق عدد من مكاتب وسائل الاعلام في العاصمة بغداد، بسبب نقلها وتغطيتها الاحتجاجات الشعبية.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الأمن العراقي، شنت حملة اقتحام وغلق على عدد من مكاتب وسائل الإعلام في بغداد، حيث شملت الحملة (العربية والعربية الحدث) و(ان ار تي الكردية) و (واسوشييتد برس) و (مكتب قناة الحرة)“.

وأضافت المصادر أن ”هذه القوة قامت أيضا باقتحام وغلق قناة الديار الفضائية العراقية، كما تم الاعتداء على كادر القناة“.

وبينت المصادر الأمنية العراقية أن ”سبب إغلاق تلك الوسائل، بسبب نقلها وتغطيتها المستمرة للتظاهرات، بما فيها مشاهد القتل والقمع الذي يتعرض له المتظاهرون بساحات الاحتجاج في بغداد وباقي المحافظات“.