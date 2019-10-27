وأشارت الوزارة، إلى أن "حفل توقيع الوثيقة، تم في وادي عربة شمالي العقبة وإيلات في يوم 26 أكتوبر 1994 بحضور الملك الحسين بن طلال ورئيس وزراء إسرائيل يتسحاق رابين والرئيس الأمريكي بيل كلينتون".
وأكدت الوزارة، أن ذلك اليوم "أشار إلى بداية عصر جديد من العلاقات السلمية بين الدولتين. وتقوم هذه العلاقات على التعاون المثمر في الكثير من المجالات - الزراعة والمياه والغاز والاقتصاد والتجارة والسياحة. وتشكل هذه العلاقات الفريدة من نوعها حجر أساس للسلام والاستقرار لمنطقتنا بأسرها، وتعزز من قوة العناصر المعتدلة في منطقتنا، وكذلك تشكل نموذجا لنمو العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي الأوسع".
وأشارت الوزارة، إلى "الدور العظيم الذي كان لشخصية الزعيمين الإسرائيلي رابين والأردني الملك حسين، في دفع عجلة السلام قدما وصولا إلى السلام المنشود. فقد تأسست العلاقات بين رابين وحسين على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة والتفاهم مما شكل عاملا محوريا في التوصل إلى معاهدة السلام بين المملكة الأردنية ودولة إسرائيل".
وقالت الوزارة، إن الاتفاقية المذكورة، "أثبتت أن السلام وعلاقات الصداقة بين إسرائيل وبقية العالم العربي أمر ممكن الحدوث. أيادينا ممدودة للسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان لإسرائيل بمناسبة مرور ربع قرن على توقيع معاهدة السلام مع الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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