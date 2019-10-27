الإعلام التركي: جيجك كوباني تتلقى العلاج في مستشفى بتركيا

وأعلنت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة في بيان أنه "بتاريخ 21 أكتوبر، شن مسلحون تابعون للجيش التركي هجوما على قرية مشرافة التابعة لناحية عين عيسى، مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين قواتنا والمسلحين، ونتيجة للاشتباكات أصيبت رفيقتنا جيجك كوباني ووقعت أسيرة في أيديهم".
وحملت "وحدات حماية المرأة" المجتمع الدولي مسؤولية سلامة المقاتلة الأسيرة لدى مسلحي المعارضة، وقالت في بيانها: "نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل.. ونناشد كافة نساء العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بالتصدي للممارسات الوحشية للمسلحين".
وأضاف البيان، أن "السكوت عن هذه الممارسات المنافية للأخلاق الإنسانية يعتبر إهانة كبرى للإنسانية. يجب على جميع النساء في العالم الانتفاض ضد الظلم والممارسات التي تهدف إلى النيل من كرامة المرأة".
ونشرت فصائل المعارضة السورية المسلحة مقطع فيديو يظهر عملية أسر كوباني وهي جريحة، ويجري تهديدها بالقتل.
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