رئيس وزراء جورجيا يحدد مقدار خسارة بلاده من حظر الطيران الروسي

وأضاف: "بعد أن حظر الجانب الروسي الرحلات الجوية في يوليو، عانت ميزانية جورجيا من خسائر بقيمة 350 مليون دولار خلال خمسة أشهر. واليوم تجاوزت عائدات السياحة ملياري دولار، على شكل أموال ملموسة".
وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقع في يونيو الماضي مرسوما، يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو.
وجاء ذلك، على خلفية تظاهرات وتصرفات معادية لروسيا، من قبل محتجين جورجيين، غضبوا على جلوس برلماني روسي على مقعد رئيس البرلمان الجورجي، أثناء دورة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في تبليسي في يونيو الماضي.
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