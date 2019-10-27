رئيس وزراء جورجيا يحدد مقدار خسارة بلاده من حظر الطيران الروسي

قال رئيس وزراء جورجيا غيورغي غاخاريا، إن ميزانية بلاده تكبدت خسائر بقيمة 350 مليون دولار، نتيجة الحظر الجوي الذي فرضته روسيا عليها اعتبارا من يوليو الماضي.

وأضاف: "بعد أن حظر الجانب الروسي الرحلات الجوية في يوليو، عانت ميزانية جورجيا من خسائر بقيمة 350 مليون دولار خلال خمسة أشهر. واليوم تجاوزت عائدات السياحة ملياري دولار، على شكل أموال ملموسة".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين وقع في يونيو الماضي مرسوما، يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو.

وجاء ذلك، على خلفية تظاهرات وتصرفات معادية لروسيا، من قبل محتجين جورجيين، غضبوا على جلوس برلماني روسي على مقعد رئيس البرلمان الجورجي، أثناء دورة الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية في تبليسي في يونيو الماضي.