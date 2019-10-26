أول تعليق من كاظم الساهر على تظاهرات العراق

علق المطرب العراقي، كاظم الساهر، اليوم السبت، على التظاهرات التي تشهدها عدد من محافظات بلاده.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، غرد "الساهر": "سلامٌ عليك على رافديك عراقَ القيم، فأنت مزارٌ وحبٌ ودارٌ لكـل الأمم".

وتابع المطرب العراقي:"أصلي لأجلك في كل حين وأمسح عنك غبار السنين، لماذا أراك حبيبى حزين ويعصر قلبك هذا الألم".

ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، أمس الجمعة، بمقتل وإصابة 65 متظاهرا، إثر الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محافظة ميسان، جنوبي البلاد.

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن خمسة متظاهرين قتلوا، وأصيب 60 آخرين بجروح وحالات اختناق، في وسط محافظة ميسان، جنوبي العراق، إثر العنف الذي استخدم في تفريق التظاهرات.