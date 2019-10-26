هاتريك بوليشيتش يمنح تشلسي الفوز برباعية مثيرة

سجل الأميركي كريستيان بوليشيتش مهاجم تشلسي أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أحرز ثلاثية وأضاف ويليان هدفا خلال فوز مثير 4-2 على بيرنلي، السبت.

وهز بوليشيتش، الذي بدأ أساسيا في الدوري لأول مرة منذ 31 أغسطس، الشباك مرتين في الشوط الأول ثم جعل النتيجة 3-صفر بضربة رأس متقنة بعد العودة من الاستراحة، بينما أضاف ويليان الهدف الرابع ليحقق تشلسي انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات.

ووضع بوليشيتش (21 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب في تشلسي يسجل ثلاثية، الزوار في المقدمة في الدقيقة 21 بعد أن تلاعب باثنين من المدافعين ثم ضاعف التقدم بتسديدة غيرت اتجاهها قبل انتهاء الشوط الأول.

وكلل لاعب الولايات المتحدة تألقه بإكمال الثلاثية ثم سدد النشيط ويليان كرة رائعة من مسافة 12 مترا نحو الشباك.

وألغيت ركلة جزاء لتشلسي بعد مراجعة الفيديو، قبل أن يسجل بيرنلي هدفين متأخرين عبر جاي رودريغيز بتسديدة من 25 مترا في الدقيقة 86 ثم أضاف دوايت مكنيل هدفا آخر بتسديدة غيرت اتجاهها بعد ثلاث دقائق.

وبهذا الفوز، صعد تشلسي للمركز الرابع برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، بينما يحتل بيرنلي المركز 11 ولديه 12 نقطة بعد أداء باهت في مباراته 200 في الدوري الممتاز ورقم 100 في استاد تيرف مور

