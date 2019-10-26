"عرايس الخوف" تفتتح أيام قرطاج السينمائية بتونس

ويتنافس على ”التانيت الذهبي“ للمهرجان حوالي 44 فيلمًا، موزعًا بين 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و12 فيلمًا في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، و8 أفلام من الأشرطة الوثائقية القصيرة.
وتشارك تونس في المسابقات بـ12 فيلمًا، منها 3 أفلام بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومثلها في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و4 أشرطة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وفيلمان في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.
وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم ”عرايس الخوف“ لعميد المخرجين التونسيين النوري بوزيد، الذي خصص للحديث عن الواقع التونسي الجديد.
ويحكي الفيلم قصة الشابتين زينة ودجو، في رحلة عودتهما من سوريا إلى تونس في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، ويسلط الضوء على تفاصيل هروبهما من تنظيم ”داعش“، إلى مجتمع يرفض أن يغفر فعلتهما، لتنتهي حكايتاهما بشكل مختلف.
وتستضيف الدورة، 4 بلدان في قسم ”سينما تحت المجهر“، وهي لبنان عن العالم العربي، ونيجيريا عن أفريقيا وتشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان عن آسيا، وذلك في إطار تفعيل التواصل والتعاون بين السينما العربية الأفريقية والسينما العالمية وفق تعبيره.
وتحمل الدورة الحالية، التي تحتضنها مدينة الثقافة في العاصمة التونسية خصوصية، فهي مهداة إلى روح المنتج السينمائي نجيب عياد الذي سيجري تكريمه، خاصة أن 80% من برنامج الدورة قد أنجزها قبل أن تفاجئه المنية، وفقًا لشيراز العتيري، التي تولت إدارة أيام قرطاج السينمائية بعد رحيله.
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