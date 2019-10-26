عمرها 74 عاما.. أستاذة جامعية مصرية تفوز بفضية بطولة عالمية

وحازت الدكتورة سهير العطار، سباحة نادي الجزيرة المصري، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر في مرحلة ( 70:74 سنة) في بطولة العالم للسباحة للأساتذة في كوريا، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.
كما فازت "العطار" بالمركز الرابع في بطولة 400 متر حرة، و50 متر ظهر، و100 متر ظهر.
وسهير العطار هي أستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة، تخصص تحاليل، وكانت بطلة في منتخب مصر، وحصلت على العديد من البطولات المحلية، ولكن توقفت عن السباحة لمدة 8 سنوات بسبب زواجها وعملها، لكنها عادت لتمارس رياضتها المفضلة.
وصرحت لموقع "يلا كورة" أنها تتمرن 6 مرات طوال العام، وأضافت أن زوجها كان يحمسها ويشجعها طوال الوقت، ويحجز لها تذاكر السفر، ويؤكد لها أنها ستكسب المسابقة.
وأشارت إلى أنه حين توفى زوجها منذ 6 سنوات، لعبت الرياضة دورا بالغ الأهمية في حياتها، فقالت: "ليس لدي وقت فراغ أبدا، فبجانب عملي في الجامعة، أمارس السباحة والعدو وركوب الدراجات".
وأضافت أنها تزرع في أحفادها حب السباحة، مشيرة إلى أن 3 من أحفادها يمارسون السباحة، أما الرابع فهو مازال صغير وسيمارسها عندما يكبر قليلا، وأنهم يفرحون جدا عندما يقال لهم في نادي الجزيرة إن جدتهم بطلة وتكسب ميداليات، وهو ما يشكل حافزا لديهم أن يتحسن أدائهم في اللعبة".
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