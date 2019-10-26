الخرطوم الوطني يطيح بالمغربي خالد هيدان

الخليج 365 : أعلن نادي الخرطوم الوطني عن إقالة مدرب الفريق خالد هيدان بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة. وخسر الكوماندوز عددا من المباريات في مسابقة الدوري الممتاز ليتوقف رصيد الفريق في (5) نقاط متراجعا في روليت الدوري.

وكان النادي قد تعاقد مع المدرب المغربي في بداية الموسم وقاده لتخطي تمهيدي الكونفدرالية قبل أن يودع أمام موتيمبا بمبي الكونغولي. ويتعرض لسلسلة من الخسائر في الممتاز. المادة السابقة إستقرار في أسعار النفط في معاملات اليوم السبت

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