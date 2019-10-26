القمة السودانية تدعم السيرة الذاتية للمدربين والكوكي يتعاقد مع وفاق سطيف

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الخليج 365 :
أسدت الأندية السودانية خدمة كبيرة لعدد من المدربين ودعمت سيرتهم الذاتية، ما ساهم في تعاقدهم مع عدد من الأندية العربية بمرتبات مجزية على غرار يامن الزلفاني الذي تعاقد مع ظفار العماني براتب (10) آلاف دولار قبل أن يغادر ويتلقي عددا من العروض .
وأبرم نادي وفاق سطيف الجزائري، اليوم السبت عقدا مع مدرب الهلال السابق كمدير فني جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة، وكانت إدارة الوفاق قد دخلت في مفاوضات مع عدة مدربين في الفترة الماضية قبل أن تستقر على التعاقد مع الكوكي، وسبق للكوكي (49) عاماً أن أشرف على تدريب العديد من الأندية بتونس وخارجها.
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