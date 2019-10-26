الخليج 365 : تتواصل عمليات حصاد السمسم بولاية شمال كردفانهذه الأيام وسط اهتمام كبير من مزارعي الولاية رقم مواصلة الأمطار بصورة منتظمة، وأعرب مزارعو الذرة بأنواعها عن سعادتهم بتواصل هطول الأمطار التي تلعب دورا مهما في إكمال مراحل النضج للذرة. وأكد الدكتور محمد الحافظ الشريف احمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية رئيس غرفة إنجاح الموسم الزراعي بالولاية في تصريح (لوكالة السودان للأنباء) أن عمليات حصاد السمسم تسير بصورة متواصلة، مؤكدا جاهزية إدارة وقاية النباتات لمكافحة الآفات التي تتزامن مع موسم الحصاد، مشيدا باتباع مزارعي الولاية خطوات التقانات الحديثة مما يبشر بإنتاج وفير لكافة المحاصيل التي تمت زراعتها بولاية شمال كردفان. المادة السابقة (تقليعة) جديدة لـ”طه سليمان” بالمسرح القومي المقالة القادمة موسكو تتهم واشنطن بسرقة نفط سوري بقيمة 30 مليون دولار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تتواصل عمليات حصاد السمسم بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.