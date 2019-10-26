المعارضة “الجنوبية” تطالب بتمديد تشكيل “الانتقالية”

طالبت المعارضة المسلحة بجنوب السودان، بقيادة رياك مشار، بتمديد فترة تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لا ينبغي تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي لا تزال فيه الهياكل القديمة قائمة.

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وقال مبيور قرنق مبيور المتحدث باسم المعارضة، في تصريح بحسب الشروق نقلاً عن راديو تمازج الجمعة، إن الحركة الشعبية في المعارضة تطالب بتمديد فترة تشكيل الحكومة الانتقالية لستة أشهر، وتابع: “لا ينبغي تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الذي لا تزال فيه الهياكل القديمة قائمة، ولا سيما الأجهزة الأمنية ومن غير العملي أن تشكل الحكومة قبل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”. وأضاف مبيور “بعد انتهاء فترة ما قبل المرحلة الانتقالية في (12) نوفمبر، سيكون لدينا جيشان ونعود للمربع الأول الذي كان عليه قبل يوليو 2016، لهذا السبب قيادة الحركة الشعبية مستعدة للنظر في تمديد الفترة، لستة أشهر أخرى حتى يتسنى للأطراف الموقعة على الاتفاق للوصول لحلول بشأن القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية وعدد الولايات”.

وكان وفد مجلس الأمن الدولي الذي زار جوبا الأسبوع الماضي، قد أصر على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان بحلول 12 نوفمبر دون تأخير، في حين تمسك زعيم المعارضة بموقفه الرافض للمشاركة في أي حكومة انتقالية يتم تكوينها في 12 نوفمبر المُقبل، دون حل المسائل العالقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)