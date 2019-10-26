تدشين كتب جمعية الروائيين السودانيين بمعرض الكتاب

دشنت جمعية الروائيين السودانيين الثقافية، عدداً من الكتب والروايات بالمقهى الثقافي في إطار البرنامج المصاحب لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب.

وشرف حفل التدشين السفير اليمني لدى السودان عمر المداوى، ومسؤول الإعلام بالسفارة محمد عبد الله ووفد السفارة؛ وذلك لحضور تدشين رواية (اليمني) للكاتبة اليمنية شذى محمد الشعيبي ضمن الكتب التى تم تدشينها في هذا المحفل ، ويأتي ذلك اهتماماً بالثقافة والمثقفين المبدعين في كل مكان وتواصل الشعبين الشقيقين.

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إلى ذلك أوضح رئيس جمعية الروائيين، العباس يحيى،بحسب سونا – أن التدشين يشمل التوقيع على أربع روايات ومجموعة شعرية، كأول مشاركة في المعرض، وتعتبر أول فعاليات الجمعية التى تأسست في أغسطس 2019، للتعريف بالروائيين والروائيات المنضوين تحت لوائها، من داخل السودان وخارجه. وأبان أن أهداف الجمعية تتمثل في إحداث التنمية الثقافية عبر الإبداع الروائي، وبث فن الرواية في المجتمع ، وتعليم النشء كتابة الرواية، وذلك عن طريق إقامة الورش ، بجانب جمع الروائيين في بوتقة واحدة للدفع بفن الرواية للأمام ، بالإضافة إلى ربط الجمعية بمحيطها العالمي من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة التى تقيمها الكيانات المشابهة.

ورحب البروفيسور محمد المهدي بشرى بهذا النشاط مشيداً بجهد الجمعية ، في الطباعة والنشر ، وتدريب الناشئة.

وفي كلمة ممثل الروائيين، رحب الأستاذ الحسن محمد سعيد بالمشاركة، متمنياً أن تكون الأعمال التي يتم تدشينها بقيمة فنية عالية، وإضافة لرسالة الأدب في المجتمع في ظل ثورة ديسمبر المجيدة ، كما تمنى الاستقرار لليمن.

وفي الختام وقع الأستاذ الحسن محمد سعيد، على روايته (رجل من دلقو)، والأستاذ العباس علي يحيى ، على روايته (وجهان للحياة والموت)، والأستاذة شذى محمد الشعيبي ، على رواية (اليمني)، والأستاذ محمد الأمين مصطفى، على روايته (ورشة داليانس) ، بجانب توقيع الأستاذة لبنى الجعفري ، على ديوان شعر (نقوش على جدار القلب).

و في كلمة لها، قالت لبنى، إن الديوان “هو نتاج وقفة زملاء دفعوني لهذا” معربة عن سعادتها بحفل التدشين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)