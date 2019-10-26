قيادي بالتغيير: على الأجهزة الأمنية والعسكرية الاهتمام بتصريحات وراق

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت إن على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي تصريحات الحاج وراق بشأن تسلل عناصر بوكو حرام للسودان الاهتمام اللازم.

وأوضح في تصريح صحفي تعليقاً على دعوة الحاج وراق لتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع لمواجهة التهديدات التي يشكلها بوكو حرام أوضح أنه لا بد من التقصي حول هذه المجموعات المتفلتة التي دخلت، وأن نجعل من هذه التصريحات أمراً يجب البحث والتقصي حوله واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية .

وقال بحسب سونا – “نتوقع مثل هذه الخروقات وبالتالي لا بد أن تبدأ الأجهزة الأمنية والعسكرية البحث والتقصي خاصة أن مهمة الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية الحدود”.

Advertisements

وقال القيادي محمد عصمت “عندما يتحدث الحاج وراق عن معلومات هكذا وهو إعلامي وسياسي متمكن نتوقع أن يكون حديثه ذا مصداقية وقد تكون المعلومات التي ذكرها صحيحة”.

وشدد عصمت بالقول “لن نسمح بأي ممارسات إرهابية لأن وضعنا السياسي والأمني يتسم ببعض الهشاشة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)