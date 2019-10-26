مسؤول أممي يصل مطار الخرطوم للقاء بـ(حمدوك)

وصلت إلى البلاد مساء اليوم الخميس السيدة أمينة جين محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تلتقي خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وعدد من المسؤولين في الدولة .

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وكان في استقبالها بمطار الخرطوم وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، السفيرة الهام شانتير مساعد الوكيل للشؤون السياسية بوزارة الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة بحسب سونا – في إطار الاهتمام الدولي بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان وإنفتاحه على محيطه الإقليمي والدولي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)