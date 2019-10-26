تم العثور على مجموعة من الأسلحة البيضاء و “الملتوفات” بجامعات سودانية مشهورة وذلك بعد حملة تفتيش قام بها مجموعه من المعلمين والعاملين بالجامعات .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تم العثور على عدد كبير من “الملتوفات” و “السواطير” و “السيخ” مخباة بالسقف المستعار لغرف الاتحاد و مخابئ أخرى كان يستخدمها الطلاب التابعين للنظام البائد .
وبحسب المصادر الأسلحة كانت مخبأة بطريقة خاطئة و أن الملتوفات كانت قابلة للانفجار لو لا رأفة الاقدار بمن قاموا باستخراجها , وأنها كانت معدة لاستخدامها في الجامعات مما كان قد يتسبب في مشاكل لا يحمد عقباها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : العثور على عدد كبير من الأسلحة البيضاء و “الملتوفات” بجامعات شهيرة كانت مجهزة للاستخدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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