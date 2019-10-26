بالفيديو : العثور على عدد كبير من الأسلحة البيضاء و “الملتوفات” بجامعات شهيرة كانت مجهزة للاستخدام

تم العثور على مجموعة من الأسلحة البيضاء و “الملتوفات” بجامعات سودانية مشهورة وذلك بعد حملة تفتيش قام بها مجموعه من المعلمين والعاملين بالجامعات .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تم العثور على عدد كبير من “الملتوفات” و “السواطير” و “السيخ” مخباة بالسقف المستعار لغرف الاتحاد و مخابئ أخرى كان يستخدمها الطلاب التابعين للنظام البائد .

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وبحسب المصادر الأسلحة كانت مخبأة بطريقة خاطئة و أن الملتوفات كانت قابلة للانفجار لو لا رأفة الاقدار بمن قاموا باستخراجها , وأنها كانت معدة لاستخدامها في الجامعات مما كان قد يتسبب في مشاكل لا يحمد عقباها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)