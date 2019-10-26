حمدوك يجدد التزام السودان بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

جدد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك التزام السودان بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف السيدة هنرييتا فور؛ وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب سونا – أن حكومته تضع أولوية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال في كافة مناطق السودان، موضحاً أن الأطفال هم المستقبل الواعد للبلاد، وبحث سيادته خلال اللقاء تطوير التعاون بين منظمة اليونيسيف والسودان في المجالات المختلفة.



من جانبها؛ أكدت السيدة هنرييتا التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه خاصة خلال الفترة الانتقالية.