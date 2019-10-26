رئيس مصدري الحبوب الزيتية (2) كرين فقط عاملة من جملة (6)

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كشف رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية بالغرفة القومية للمصدرين، محمد عباس، عن تعطل عدد كبير من الآليات والرافعات بميناء بورتسودان، مما يوثر سلبياً على عمليات الصادر، وأشار عباس إلى تعطل “6” كرينات من “8”، لافتاً إلى أن الحكومة فشلت في صيانتهم، وأضاف أنها لم تكن تولي الميناء اهتماماً رغم ما يوفره للدولة من دخل من عمليات الصادر والوراد، وأردف:”معظم (الكرينات) متعطلة لأسباب بسيطة”.

وأعلن عباس بحسب (التيار) عن استعداد المصدرين لتمويل صيانة وتشغيل “الكرينات” المتعطلة، حال وافقت الدولة، وزاد:” لأن أمرها يهمنا ومسعانا واحد وهو دفع عملية الصادر بالبلاد”، مؤكداً مقدرة الغرفة التجارية على صيانتها وتأهيلها، وامتدح رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية استجابة وزارة التجارة لمطالبهم ومقترحاتهم، وتابع:”هناك مطالب كنا نبحث عنها نحو 15 عاماً سابقة ولكن التجارة الآن استجابت لمطالبنا في أيام”، يذكر أن اجتماع للمجلس القومي لتنمية الصادرات التأم الخميس الماضي، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، رئيس غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، وجدي ميرغني، ناقش كافة المعوقات التي تعترض الصادرات، وسينعقد في اليومين القادمين لاتخاذ التوصيات النهائية بشأن الصادر بما فيها تأهيل الميناء، وخفض تكلفة الصادر وإزالة وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على الإنتاج والصادر وتفعيل دور الأجهزة والقوانين الرقابية في مجال التجارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)