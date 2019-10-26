القضارف تعد القائمة الأولية لمرشحي منصب والي القضارف

فرغت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية القضارف، أمس، من مرحلة الفرز الأولي للمرشحين، عبر اللجنة الفنية المختصة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت فتح باب الترشيح لمنصب والي القضارف، بعد وضع معايير تم التوافق عليها.

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وقال عضو اللجنة الفنية، عمار خالد عبدالباسط التهامي بحسب ( التيار) أمس، أن جملة طلبات الترشيحات التي تم استلامها من قبل اللجنة الفنية بلغت (54) طلب ترشيح لمنصب (حاكم / والي) ولاية القضارف، وأوضح التهامي أن اللجنة استبعدت 24 مرشحاً لنقص المرفقات، أو عدم مطابقة المعايير النهائية، وأفاد عمار أن القائمة الأولية للمرشحين بعد عمليات الفرز بلغت (30) مرشحاً، مؤكداً تنظر اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير، اليوم وغدٍ في قائمة المرشحين الأولية للمفاضلة بينهم على ضوء المعايير النهائية، لترفع القائمة النهائية من (7) مرشحين لوزير الحكم الاتحادي عبر قوى إعلان الحرية والتغيير، وبحسب التيار فإن القائمة الأولية للمرشحين التي اجتازت الفرز الأولي، وضمت: مها عبد الله سلامة الإحيمر، معتصم حسن الزاكي مالك، عبد الوهاب إبراهيم عوض أحمد، موفق محمد عبد الله المنصور، الباقر مالك الأمين أحمد، عماد أحمد حب الله عمر، إسماعيل محمد فنقامة عبد الله، عطا حسين عمر الدوة، ربيع عبد الله عباس الأمين، عبد الله محمد يوسف علقم، عبدالرحمن محمود أبو بكر حامد، عبد الله سليمان أحمد اسحق، آدم حامد موسى محمد، الشيخ حسن فضل الله أحمد الشيخ، الزاهد حسن إبراهيم النور، وصال خليل مرسال محمد، شاذلي أحمد عوض السيد أحمد علي، عبد العظيم طه عبد الرحيم طه، حزامي عبد الرازق عبد الباري الشيخ بخيت، عبد الرحمن عبود يعقوب عثمان

منتصر عوض السيد جادين عوض السيد، إبراهيم علي أحمد رانفي، نصر الدين آدم حامد الفكي، قسم السيد عبد الله أحمد الحردلو، يوسف أحمد عثمان محمد، حسين صالح عبد الرحمن الحسين، الناير حامد سليمان الحاج، الحردلو عمر بلة الحردلو، سليمان علي محمد موسى، عبد الكفيل عبد الله محمد العدناني.

يذكر أن القضارف تعد الولاية الأولى على مستوى البلاد أعلنت عن فتح باب الترشيح لمنصب الوالي من كافة شعب الولاية، وفق معايير تم التوافق عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)