"المحرر حديث التخرج".. الأرصاد الجوية تفند خبر "واشنطن بوست" عن "إعصار مصر"

فند مدير عام البحث العلمي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور وائل خالد، ما نشرته وكالة "ناسا"، وصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وقال خالد، خلال حواره في برنامج عبر فضائية مصرية، إن المحرر الذي كتب الخبر تخرج من جامعة هارافاد في عام 2019، مشيرًا إلى أنه شاب حديث التخرج ويكتب مقالات حديثًا في مجال الأرصاد الجوية.

وأوضح أنه اعتمد على صورة تثبت وجود منخفض كبير في شرق البحر المتوسط، مشددًا على أن ما حدث لم يكن إعصارًا مثلما كتب المحرر، لكنه زيادة في حدة المنخفض.

وتابع: "المحرر تناول الدراسة التي اعتمد عليها في مقالها من ناحية واحدة فقط، دون الاعتماد على صور الأقمار الصناعية وطبيعة المنطقة وأكثر من مخرج للتنبؤات الخاصة بالحالة الجوية"، مشددًا على ضرورة أن تدخل أي منطقة من العالم في حزام الأعاصير "في يوم وليلة"، وبشكل فجائي، حيث يحدث هذا التغير تدريجيًا.

وأتم: "كبر الموضوع شوية وعمل ضجة إعلامية وزج بكلمة ناسا في الأمر".