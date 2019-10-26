بيان عاجل من الخارجية السودنية (التفاصيل الكاملة)

قالت وزارة الخارجية السودانية، إن إن مركز المعلومات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الأفريقي، يعد الأول من نوعه في القارة الأفريقية، حيث سيقدم المركز خدماته لجميع دول القارة، ويدعم الاتحاد الأوروبي المركز فنيًا وماديًا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أن اختيار الخرطوم مقرًا للمركز اعترافا بدور السودان وإسهاماته المقدرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الأفريقي.