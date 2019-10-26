عاجل.. السودان يحتضن مركز المعلومات للهجرة غير الشرعية

وقعت الحكومة السودانية، اليوم، اتفاقية المقر لاستضافة مركز المعلومات القاري للهجرة غير الشرعية التابع للاتحاد الأفريقي لتكون الخرطوم مقرا دائما للمركز.

ووقع السفير أنس الطيب الجيلاني، نيابة عن الحكومة، فيما وقعت مريم سيسي، مديرة الشؤون الاجتماعية نيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقالت وزارة الخارجية- في بيان اليوم- إن المركز يعد الاول من نوعه في القارة الافريقية حيث سيقدم المركز خدماته لجميع الدول الافريقية ويدعم الاتحاد الاوربي المركز فنيا وماديا.

وأضافت أن اختيار الخرطوم مقرًا للمركز اعترافا بدور السودان وإسهاماته المقدرة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة القرن الأفريقي.