عاجل.. أول تعليق من وفد "جيش تحرير السودان" بعد وصوله الخرطوم

ترأس جمعة الوكيل وفد المقدمة لحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، الذي وصل الخرطوم، اليوم، بعد التوقيع على إعلان السياسي ووقف العدائيات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في جوبا، الأسبوع الماضي.

ويشغل الوكيل مساعد رئيس الحركة للشباب والطلاب، ويضم الوفد أحمد جدة نائب امين التنظيم ولإدارة، و17 من القيادات السياسة والتنظيمية للحركة.

وأكد الوكيل، في تصريحات صحفية، أن الحركة ملتزمة بالاتفاق الموقع الحكومة لتحقيق السلام في البلاد، ودعا إلى تسليم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، أكد حمد جدة، في تصريحات خاصة لـ"اخبار الخليج 365 365"، أن الوفد جاء لمتابعة خطوات عملية السلام التى بدأت بين الحكومة والفصائل المنضوية في تحالف الجبهة الثورية.

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وأشار إلى أن الوفد سيجري لقاءات مع القوى السياسية وطواف على قواعد الحركة بالعاصمة الخرطوم وولايات دارفور الخمسة، وعقد ندوات سياسية للتبشير بالسلام، وأن قيادات الحركة ستتوافد إلى البلاد قادمة من أمريكا واوربا ودوّل الخليج خلال الأيام المقبلة للبدء في ترتيبات متعلقة بعملية السلام.

ووقعت الحكومة والجبهة الثورية، الأسبوع الماضي، في جوبا على اتفاق الإعلان السياسي الذي يحكم عملية التفاوض التي ستستأنف في 21 من نوفمبر المقبل.

ونص اتفاق وقف العدائيات الموقع بين الطرفين على فك حظر قوائم المحظورين من الدخول إلى البلاد من قيادات الحركات المسلحة، فضلًا عن إطلاق سراح الأسرى والمحكومين في قضايا سياسية.

كان في استقبال وفد الحركة، عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، ووزير مجلس الوزراء عمر مانيس.